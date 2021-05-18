Polis ekiplerince yakalanan şahıslara 26 bin 123 lira para cezası

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüpheliye toplamda 26 Bin 123 TL cezai işlem uygulandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kentte son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 10.31 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 2.52 gram skunk, 5.52 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1.126 adet sentetik ecza hap, 4 adet narkotik madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği ve 17 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 27 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Şahıslardan 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda toplam 26 bin 123 Türk Lirası para cezası uygulandı.