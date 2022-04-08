Polis haftasında öğrencilerle bir araya geldiler

Türk Polis Teşkilatının 107'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsüne stant açıldı.

Polis ekipleri açılan stantta, yapılan faaliyetler ile ilgili öğrencileri bilgilendirirken çeşitli broşürler de dağıttı. 5 birimden yaklaşık 15 polis memurunun katıldığı stant ta öğrenciler hem bilgilenirken hem de üniforma maketleriyle fotoğraf çektirdi.

Kampüs içerisinde gezerken standı fark eden Mustafa Kurtulan, “Burada polis teşkilatı ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar, bu bilgilendirmelerden faydalandık. Farklı farklı şubelerden gelen polis arkadaşlar var burada ve birçok konu hakkında bize bilgilendirmede bulundular. Birçok konuda bilgi edinmiş olduk ve fazlasıyla faydasının olacağını düşünüyorum. Böylesi etkinliklerin daha çok olmasını isterim” dedi.