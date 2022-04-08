Polis haftasında şehitler unutulmadı

Sivas'ta Polis Teşkilatı'nın 117'nci kuruluş yıl dönümünde il protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Polis Teşkilatı'nın 117'nci kuruluş yıl dönümünde, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü şehit ailelerine de baş sağlığı diledi.