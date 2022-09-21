Polis memurundan yürek ısıtan hareket

Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Polisin kazadan yara almadan kurtulan yaşlı adamla yakından ilgilenmesi ise takdir topladı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Ankara karayolu Karşıyaka Kavşağı'nda meydan geldi. H.Ö. idaresindeki 58 DA 495 plakalı otomobil ile C.H. yönetimindeki 41 TG 589 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan yaşlı adam kazadan yara almadan kurtuldu. Trafik polisinin yaşlı adamla yakından ilgilenmesi ise takdir topladı. Yaşlı adamın koluna giren polis memuru, sakinleştirdiği adamı yaralanmamış olsa da ambulansla hastaneye göndermek istedi. Yaşlı adam ambulansa binmek istemeyince bir otomobile bindirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.