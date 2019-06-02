İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu

Sivas’ta polis memurları, sürüsünden ayrılıp karayoluna çıkan dört koyun ve bir keçinin sahipleri bulunamadığı için başlarında nöbet tuttu.

Sivas'ta polis memurları, sürüsünden ayrılıp karayoluna çıkan dört koyun ve bir keçinin sahipleri bulunamadığı için başlarında nöbet tuttu.


Sivas'ta sürüsünden ayrılan 4 koyun ve 1 keçi Sivas- Erzincan yoluna çıktı. Kaçak sürü trafiği tehlikeye düşürünce sürücüler durumu polise bildirdi. Sürüye ilk müdahaleyi trafik ekipleri yaptı. Koyunlar ve keçi yoldan çıkartılınca çalınma ihtimaline karşı bu kez konuyu asayiş ekipleri devraldı. Polis ekipleri ile hayvanlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın neticesinde hayvanlar bir sitenin bahçesine alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla görevli ekipler, sahipleri bulunamadığı ve çalınmamaları için hayvanların başında bekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.