İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis tek tek uyardı

Sivas’ta boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen polis ekipleri vatandaşları tek tek uyardı.

Sivas'ta boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen polis ekipleri vatandaşları tek tek uyardı.


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çok sayıda kişi serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarında boğularak hayatını kaybediyor. Bu çerçevede boğulma vakalarının önüne geçmek isteyen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kolları sıvadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte boğulma tehlikesinin yaşanabileceği alanlara giderek vatandaşları tek tek uyardı. Boğulma tehlikesinin yaşanabileceği bölgelerdeki tesis yetkilileri ile yaz aylarında kurs gören öğrencilere boğulma ve genel güvenlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.