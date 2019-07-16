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Polise hakaret eden genç hakim karşısında

Sivas’ta sosyal medya üzerinden polis memurlarına hakaret eden bir kişi, hakim karşısına çıktı.

Sivas'ta sosyal medya üzerinden polis memurlarına hakaret eden bir kişi, hakim karşısına çıktı.


Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında polis memurlarına sözlü hakarette bulunan D.Y. (23) isimli genç, geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren gencin ifadesinde, sosyal medyada yer alan videonun bir düğün sonrası alkollü iken çekildiği, görüntüdeki ifadelerinin yanlış anlaşıldığı ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. D.Y. tamamlanan ifade işleminin ardından bugün Sivas Adliyesi'ne götürülerek hakim karşısına çıkartıldı.


Sosyal medyada canlı olarak paylaşılan görüntüde D.Y., polislik mesleğini küçük düşürücü sözler sarf etmişti.

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