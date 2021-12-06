Polisi geçemediler, cephane gibi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Rize'den hareket edip Sivas'a gelen bir aracı Erzincan uygulama noktasında durdurup aradı. Yapılan aramada; 40 adet tabanca 42 adet şarjör, 400 adet 9 mm çapında fişek ve 75 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araçta bulunan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.