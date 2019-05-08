Polisten kefenli koreografi

Sivas'ta 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında 40 kişi hayatını kaybetmişti. 2018 yılında ise artan denetimler ve sürücüleri bilinçlendirme faaliyetleri sonrası meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi hayatını kaybetti. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen bu başarıyı anlatmak için ilginç bir koreografi hazırladı. Sivas Tarihi Kent Meydanında, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri sırasında sergilenen koreografide, 2017 yılında trafik kazalarında hayatlarını kaybeden 40 kişiyi temsilen kefen sarılı 40 öğrenci yere uzandı. Trafik polislerinin alana gelmesiyle 19 öğrenci ayağa kalkarak trafik güvenliği ile ilgili mesajlar verip üzerlerindeki kefenleri çıkardı.