İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten sürücülere son uyarı

1 Aralık’ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesi Sivas’ta polis ekipleri yaptıkları uygulamada sürücüleri uyardı.

1 Aralık'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesi Sivas'ta polis ekipleri yaptıkları uygulamada sürücüleri uyardı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması 81 ilde 1 Aralık'ta başlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların bu tarihe kadar kış lastiği taktırmaları gerekiyor. Sivas'ta polis ekipleri Sivas-Ankara karayolu üzerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği önünde yaptığı uygulamada yolcu otobüslerini, yük taşımacılığı yapan ticari araçları durduran polis ekipler sürücüleri 1 Aralık'a kadar kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.


Polis ekipleri durdurdukları araçların sürücülerine kış lastiği taktırmalarının zorunlu olduğunu anlatarak kurala uymadıkları taktirde 625 lira para cezası kesileceğini ifade ettiler. Sürücülerde uygulama için polis ekiplerine teşekkür ederek kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği için önemli olduğunu belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.