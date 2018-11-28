Polisten sürücülere son uyarı

1 Aralık'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesi Sivas'ta polis ekipleri yaptıkları uygulamada sürücüleri uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması 81 ilde 1 Aralık'ta başlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların bu tarihe kadar kış lastiği taktırmaları gerekiyor. Sivas'ta polis ekipleri Sivas-Ankara karayolu üzerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği önünde yaptığı uygulamada yolcu otobüslerini, yük taşımacılığı yapan ticari araçları durduran polis ekipler sürücüleri 1 Aralık'a kadar kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri durdurdukları araçların sürücülerine kış lastiği taktırmalarının zorunlu olduğunu anlatarak kurala uymadıkları taktirde 625 lira para cezası kesileceğini ifade ettiler. Sürücülerde uygulama için polis ekiplerine teşekkür ederek kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği için önemli olduğunu belirttiler.