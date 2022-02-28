Prostat kanseri bu yöntemle yüzde 95 erken tespit ediliyor

Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanserinde MR-US Füzyon Biyopsisi'nin geleneksel yönteme göre yüzde 95 erken tanıyı kolaylaştırdığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanserinde de erken tanının öneminin arttığını belirterek, “Prostat bezi dokusunda gelişen prostat kanseri, günümüzde erkeklerde en sık rastlanan kanser türleri arasında yer alıyor. Son yıllarda kanser tedavisindeki gelişmeler, prostat kanserinde de erken tanının önemini artırdı. Prostat kanserinin tanısında PSA (Prostat Spesifik Antijen) yüksekliğinin yanı sıra geleneksel olarak TRUS (Transrektal Ultrason) yardımıyla prostatın muhtelif yerlerinden alınan biyopsiler değerlendiriliyor. Rastgele yerlerden alınan biyopsilerin küçük odakları gözden kaçırma ihtimaline karşı geliştirilen MR-US Füzyon Biyopsisi, ileri teknoloji cihaz ve yazılımlarla gerçekleştiriliyor” dedi.

“MR-US füzyon biyopsisi ile erken tanı kolaylaşıyor”

Prof. Dr. Gökhan Gökçe, MR-US Füzyon Biyopsisi'nin en önemli avantajının hedefe yönelik biyopsi alınmasına olanak sağlaması olduğunu söyleyerek, “Akıllı biyopsi olarak da tanımlanan füzyon biyopsisi hem MR hem de TRUS yöntemlerinin üstün taraflarını birleştirerek prostat kanserinde erken tanıya olanak sağlıyor ve geleneksel yöntemlerle yüzde 70-75'ler civarında olan tanı başarı oranını yüzde 95'lere çıkarıyor. Bu sayede alınan parça sayısı az oluyor, bu da enfeksiyona bağlı komplikasyon ihtimalini azaltıyor. Üstelik yöntem, hastane yatışı gerektirmeden tamamlanabiliyor” dedi.

“Milimetrik bir hassasiyetle tespit ediyor”

MR-US Füzyon Biyopsisinin kanser şüphesi olan odakları milimetrik bir hassasiyetle tespit ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Gökçe, “Kanser tanısındaki güncel yöntemler, milimetrik kanser odaklarını erken yakalamayı hedefliyor. Erken tanı sayesinde uygun tedavi ile tam iyileşme sağlanabiliyor. Bu amaçla geliştirilen MR-US Füzyon Biyopsisi, prostat biyopsisinde kanser şüphesi olan odakları milimetrik bir hassasiyetle tespit ediyor. Dünya çapında kullanımı sıklıkla artan MR-US Füzyon Biyopsisi, ileri teknolojik cihazlar ve yazılımlar ile prostatta kanser şüphesi olan patolojik odakları saptamayı kolaylaştırıyor. Bu yöntem geleneksel yönteme kıyasla şu avantajları sunuyor, normalde saptanamayacak odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi alınmasına imkan veriyor. Tekrarlayan biyopsi ihtimalini azaltıyor. Erken tanı koyma oranını artırıyor” diye konuştu.

“Elde edilen görüntüler 3 boyutlu hale çevriliyor”

Prostat MR-TRUS Füzyon aletinden elde edilen görüntülerin 3 boyutlu hale çevrildiğini kaydeden Prof. Dr. Gökçe, şöyle devam etti:

“MR-US Füzyon Biyopsisi'nde prostata ait Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri özel bir yazılım programı ile işlenerek gerçek zamanlı TRUS görüntüleriyle birleştiriliyor. Gelişmiş MR teknolojisi prostat dokusundan daha iyi görüntüler alınmasını sağlıyor, dolayısıyla şüpheli odaklar daha kesin bir hassasiyetle saptanabiliyor. Daha sonra Prostat MR-TRUS Füzyon aletinden elde edilen görüntüler 3 boyutlu hale çevriliyor. Hem MR'dan hem de TRUS'tan alınan görüntüler üst üste getiriliyor ve füzyon sağlanıyor. Robotik bir kola bağlı biyopsi iğnesi, navigasyon özelliği ile yönlendirilerek hedefe yönelik olarak patolojik odaklardan biyopsi alınmasına olanak sağlıyor. Biyopsi sonucunda kanser odakları saptanmışsa bulgulara göre tedavi yaklaşımına karar veriliyor.”