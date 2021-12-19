Protokol meyvelerini vermeye başladı

İlahiyat Fakültesinde örgün eğitime devam eden ve İl Müftülüğü Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde kalarak hafızlık eğitimi alan 12 ilahiyat fakültesi öğrencisinden 3'ü hafızlık eğitimini tamamladı.

Kadı Burhaneddin Eğitim Merkezinde yapılan programla hafızlığını tamamlayan öğrencilere İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan ve İl Müftü Vekili Muttalip Karataş tarafından hafızlık belgeleri takdim edildi.