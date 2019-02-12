Protokolün çürük bina mesaisi

Sivas'ta vali, belediye başkanı ve ilgili yetkililer yıkılma tehlikesi bulunan binaları yerinde inceledi.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde bir binanın çökmesinin ardından, Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığı harekete geçti. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın ve ilgili kurum yetkilileri şehrin çeşitli noktalarında bulunan metruk ve yıkılma tehlikesi bulunan binaları tek tek inceledi. İncelemelerde 77 yıldır aynı evde oturduğunu belirten bir kişinin evi ise dikkat çekti. Evin bazı bölümlerinin çatlak olduğu görüldü.

Vali Salih Ayhan, İstanbul Kartal'da bir binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, ”Bunu bir ihmalin ve dikkatsizliğin bir ürünü olarak görmekteyiz. Öncelikle ölenlere Rabbimizden rahmet diliyorum. Bunu milletimize, idarecilerimize ve herkese bir ders olarak görüyorum. Tabi bununla beraber almamız gereken tedbirlere biz daha önceden başlamıştık. Bu günde bunu yerinde tespit etmek ve değerlendirmek için belediye başkanımız ile birlikte geziyoruz. İçişleri Bakanlığımızın yakın zamanda güzel bir çalışması oldu. Demek ki bu durumu öngörmüştü ve tedbir almaya başlamışlardı. Metruk binaların tespiti, güvenlik tehlikesi oluşturan, uyuşturucuların merkezi olan, sigara kaçakçılarının merkezi olan, çevre kirliliği oluşturan ve kent estetiğini ciddi manada bozan yapılar ile ilgili çalışma yapın diye talimat gelmişti. Çalışma esnasında komisyonlar kuruldu. Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğümüz ve Vali Yardımcımız başkanlığında. İlimiz genelinde bu manada 419 bina tespiti yapıldı. Sorunlu olanların tespiti yapıldıktan sonra ilk etapta 11 adeti yıkıldı. Bu günde bazı yıkımlar yine gerçekleştirilecektir. Bu gün gittiğimiz bir vatandaşımız 77 yıldır aynı binada oturuyor ve neredeyse adeta yıkılmak üzere. Görmek lazımmış biz bu gün bunu gördük. Arkadaşlara talimat verdik, vatandaşımızı hemen bir ev kiralayıp oraya taşıyacağız" dedi.

3 yılda 700 sakat bina yıkıldı

Belediye Başkanı Sami Aydın, merkezde metruk binaları gezdiklerini belirterek, “Sivas merkezde son 3 yılda 700 civarında metruk bina yıkıldı. Enkazları büyük çoğunun temizlendi. Şu an 50 civarında bu tür yapı var. Onların da bir kısmını bu gün sayın Valimiz ile birlikte görme fırsatı bulduk. Onlar ile ilgilide süreç devam ediyor. İnşallah yakın zaman da onlar ile ilgili de süreç tamamlanacak ve o yapılar da kaldırılacak. İnşallah önümüzdeki belki 4-5 aylık süreçte Sivas'ta bu metruk yapı diyeceğimiz yapılar tamamen temizlenmiş olacak” şeklinde konuştu.