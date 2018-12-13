'Puhu kuşu' donmaktan son anda kurtuldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde donmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün bahçesinde bulunan 'Puhu Kuşu' ısıtılarak tekrar doğaya bırakıldı.

İmranlı ilçesinde Tapu Kadastro Müdürlüğünde görevli bulunan Cem Kayabaşı, sabah saatlerinde işe geldiğinde kurumun bahçesinde bir kuşun hareketsiz yattığını gördü. Kayabaşı ve kurum çalışanları karton kutunun içerisine koyduğu kuşu kalorifer peteği yanına alarak ısınmasını sağladı. Gece kuşu olarak bilinen puhu kuşu su ve yiyecek verildikten sonra doğal yaşamına tekrar bırakıldı.

Sabah saatlerinde işe geldiğinde bahçe de bir kuşun hareketsiz yattığını gördüğünü söyleyen Kayabaşı, "Düşen hava sıcaklığı kuşun donmasına neden olmuş. Kurum müdiremiz ile kuşu hemen içeri alarak ısınmasını sağladık. Su ve yiyecek vererek yeniden doğal hayatına gönderdik. Bu davetsiz misafiri ağırlamak bizleri çok mutlu etti" dedi.