Pusula Akşam Lisesi ön kayıtları devam ediyor

Sivas'ta yeniden okumaya karar vermiş gençlere, çocuklarıyla beraber yaşları ilerlemiş anne ve babalara diplomalarına kavuşma imkanı sağlayan Pusula Akşam Lisesi'nin ön kayıtları devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları kurucularının olduğu ve Sivas'ta tek olan Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ön kayıtları devam ediyor. Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi'nden yapılan açıklamada, “Gelişen Türkiye'de gelecekte lise diploması sahibi olmayanların iş bulma ve iş kurma imkânları çok kısıtlı olacaktır. Çeşitli sebeplerden dolayı kişi hiç liseye gitmemiş olabilir, lise eğitimini yarıda bırakmış olabilir. Yada kişinin yaşı 50 olmuş, bu yaştan sonra okul mu olur diyebilir. Bu değildir ki artık öğretim hayatınız bitti, yapacak bir şey yok. Hayır; hiç bir şey bitmiş değil. Önünüzde değerlendirebileceğiniz çok olanaklar var'' ifadeleri kullanıldı.