İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Avrupa Ligi’nde DG Sivasspor ile Qarabağ FK arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.

Avrupa Ligi'nde DG Sivasspor ile Qarabağ FK arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.


Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlıların grubunda Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Qarabağ takımları yer aldı.


Kura çekiminin belli olmasının ardından Sivasspor ile Qarabağ FK maç öncesi dostluk mesajları verdi. Qarabağ sosyal medya hesabından, “Sivasspor Kulübü Can Türkiye'ye gelmeyimizi sabırsızlıkla gözleyirik” notunu paylaştı.


Qarabağ FK'nın bu mesajına Sivasspor'un cevabı ise; “Qarabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.