'Rabia' tablosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti

Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Hüsn-ü Hat sanatçısı Mehmet Atıcı, Hüsnü-Hat ve tezhip sanatı ile iki ay boyunca yaptığı üzerinde 'Rabia' işaretinin bulunduğu tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.

Sivas'ta yaşayan demiryolu işçisi ve Hüsn-ü Hat sanatçısı Mehmet Atıcı (45) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için iki ay boyunca gecesini, gündüzüne katarak Hüsn-ü Hat ile üzerinde 'Rabia' işaretinin bulunduğu tablo yaptı. Tablonun üzerine Atıcı'nın eşi Fatma Atıcı tarafından tezhip sanatıyla Osmanlıca olarak 'Recep Tayyip Erdoğan'da yazıldı. Süslemeleriyle görenlerin dikkatini de çeken tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas ziyareti sırasında miting yaptığı tırın içerisinde kendisine hediye etti.

Hüsn-ü Hat sanatçısı Mehmet Atıcı,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'a geleceğini öğrendim. Ona daha önceden hazırladığımız 'Rabia' isimli eserimizi kendisine hediye etmeye karar verdim. Eserimizde 'Rabia' işaretinin parmaklarının her birinin avuç kısmına tek kelimesini yazdık. İlk parmağı devlet, ikinci parmağı bayrak, üçüncü parmağı vatan, son parmağı millet şeklinde 'Rabia' işaretini tamamladık ve kader çizgisi kısmına da Cumhurbaşkanımızın ismini Osmanlıca yazarak eserimizi tamamladık. Daha sonra tezhipçiler hilalin ortasını altın ile tezhiplediler. Yıldız kısmını da negatif bir çalışmayla eserimizi tamamlamış bulunmaktayız." dedi.

Eserin tamamlanmasının iki ayı bulduğunu aktaran Atıcı,"Tablonun tasarımı, tamamlanması iki ayı buldu." diye konuştu.