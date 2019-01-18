Dr. Cevdet Düger, radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi hakkında bilgi verdi.

Bel fıtığının cerrahi dışı tedavisinde en sık uygulanan yöntem radyofrekans tedavisi. Sivas Medicana Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon doktoru Doç. Dr. Cevdet Düger, “ Ağrı konusunda bize en çok gelen hasta grubumuz bel, boyun ağrısı yaşayan hastalar, baş ağrıları, sırt ağrıları, eklem diz kireçlenmelerine bağlı ağrılar ve yine son dönem kanser hastalarının şiddetli ağrılarını gidermek için gelen hastalar. Bununla beraber sebebi belli olmayan ağrı hastalarını da yine tedavi ediyoruz. Ağrılar için kesin çözüm oluyor, örneğin bel fıtıklarında fıtığın kendisinde tedavi ediyoruz, bel ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz veya boyun ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz bu şekilde ağrılı hastaların kendisini tedavi ediyoruz. Tedavi yöntemlerimiz ilaç tedavisi ve girişimsel tedavi olarak 2'ye ayırabiliriz. İlaç tedavisini daha çok ben girişimsel tedavilerin yanına yardımcı tedavi olarak kullanmaktayım yani daha çok tedavilerimiz nokta atış, girişimsel yöntemler iğne ile uygulanan yöntemler” şeklinde konuştu.

Ağrı tedavisinde en çok kullanılan yöntem radyofrekans

Düger, en çok kullandıkları yöntemlerden birinin radyofrekans yöntemi olduğunu kaydederek, “ En çok kullandığımız girişimsel yöntemlerden bir tanesi radyofrekans tedavisi çünkü bize başvuran hastaların çoğu bel ağrısı, bel fıtığı boyun ağrısı boyun fıtığı gibi hastalıklar olduğu için kullandığımız radyofrekans yöntemi de bu rahatsızlıkların tedavisinde ki en uygun yöntem. Bu nokta atış bir yöntem yaklaşık 1 saat veya yarım saat süren ve ameliyathanede uyguladığımız bir işlemin ardından hastayı 1 saatte gözleyip ardından taburcu ettiğimiz bir yöntem gayet kolay hastanın konforunu arttıran işlem sonrasında hastayı rahatlatan bir yöntem. Hasta çok şiddetli ağrılarla kıvranırken bize gelip daha sonra rahatlayarak buradan çıkmakta” ifadelerini kullandı.

Kanser hastaları içinde kullanılıyor

Düger, kanser hastalarının yaşadığı ağrıları azaltmada bu tedavinin önemli bir rolü olduğunu ifade ederek, “Öncelikle kanser hastalarımızda medikal tedavi yani ilaç tedavisi uygulamaktayız. İlaç tedavisi olarak da basamak tedavisini uyguluyoruz onlarda düşük ağrıkesicilerden ilerleyen dönemlerde daha kuvvetli ağrı kesicilere kadar gidiyoruz yani morfin tarzı ağrıkesicilere kadar gittiğimiz olmakta bunlarda yine girişimsel yöntemleri de kombine etmekteyiz. Bu girişimsel yöntemler örneğin epidural anestezi dediğimiz yöntemi kullanıyoruz kanser hastalarında epidural anesteziyle aylarca hastalarımızın ağrılarını rahatlatabildiğimiz olmakta” dedi.