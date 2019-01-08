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Rakibini ziyaret edip başarılar diledi

Sivas’ın Gürün ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Feyzullah Arslan, aynı zamanda mahalli idareler seçiminde rakibi olan MHP’li Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi’yi makamında ziyaret edip başarılar diledi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Feyzullah Arslan, aynı zamanda mahalli idareler seçiminde rakibi olan MHP'li Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret edip başarılar diledi.


Sivas'ın Gürün ilçesinde AK Parti Gürün Belediye Başkan Adayı Feyzullah Arslan, beraberinde AK Parti Gürün İlçe Teşkilatıyla birlikte MHP'li Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretinden ötürü Arslan ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Çiftçi: “Hepimizin amacı Gürün'e ve Gürünlü hemşerilerimize hizmet etmektir. Önümüzdeki yerel seçimlerin ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.”dedi. Aslan daha sonra kendi kaleme aldığı Asayiş Berkemal ve Gül Güldür Düşündür kitabını Başkan Çiftçi'ye hediye etti.

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