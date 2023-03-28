Ramazan ayında susuzluğu önlüyor, talep son günlerde arttı

Ramazan ayının gelmesiyle faydaları saymakla bitmeyen meyan köküne talep arttı. Birden fazla kullanım şekli olan meyan kökü bir yandan kaynatılıp içilirken bir yandan ise şerbeti yapılarak damakları şenlendiriyor. Meyan kökünden yapılan çay üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük gibi rahatsızlıklara iyi gelirken şerbeti ise susuzluk hissini bastırdığı için Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yapımı çok pratik

Püskül halinde ki meyan kökleri akan suda az bir süre yıkanarak tozlarından arındırılır. Rengini ve tadını vermesi için temiz bir tülbente sarılarak tencereye konulan iki litre suyun içine bırakılır. 3-4 saat burada bekletilen meyan kökleri tencerenin içinden çıkartılır. Konulan meyan miktarı ve istenen dem seviyesi bekleme süresini belirler. Ancak demli olması halinde su eklenerek açılabilir. Elde edilen şerbetin içinde tortu olabileceği düşüncesiyle tel bir süzgecin üzerine, kullanılmış olan tülbendin bir parçası getirilerek tekrar bir süzdürme muamelesi yapılır. Berraklığı korumak için dipteki bir parmak kalınlığındaki tortulu kısım süzdürme muamelesine katılmaz. Sunulacağı sürahiye aktarılırken yüksekten dökülerek köpürtülerek servise hazır hale getirilir.

“Su ihtiyacını azaltan bir ürün”

Aktar Orhun Özfidancı, meyan kökünden yapılan şerbetin susuzluk ihtiyacını azalttığını söyleyerek, “Ramazan ayında meyan kökü şerbeti Meyan kökü dal halinde veya ağaç kökü halinde bulunur. Püskül halinde de satılır. Bu meyan dalı kaynatılıp demledikten içilir. Öksürüğe ve solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Ramazan ayında da çok güzel şerbeti yapılır, su ihtiyacını azaltan bir üründür. Ramazan ayının gelmesiyle beraber meyan köküne gelen talepler arttı. Hem şerbet olarak hem de Ramazan ayının hava geçişlerinin olduğu bir aya denk gelmesi nedeniyle meyan köküne ilgi yoğun. Antioksidan bir ürün hem demlenebiliyor hem de meyan dalı soyup emilebilir. Eskiden genelde çocuklara hediye edilirdi. Ama şimdilerde faydaları öğrenilince önem arz etmeye başladı. Hazır şurubu 50 lira, paketler halinde ise meyan kökü 10, dal şeklinde ise 5 liraya satışını yapıyoruz” şeklinde konuştu.