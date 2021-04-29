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Ramazan ayının vazgeçilmezi sahur davulcularında çare bitmiyor

Sivas’ta sahur davulcuları lüks araçların arkasına binerek yarım saatte işlerini bitiyor.

Sivas'ta sahur davulcuları lüks araçların arkasına binerek yarım saatte işlerini bitiyor.


Sivas'ın Gürün Çayboyu Mahallesi'ndeki sahur davulcuları sokak sokak yürüyerek davul çalarken, akıllarına hem zamandan tasarruf etmek hem de günün yorgunluğundan kurtulmak için ilginç bir fikir geldi. Araçların bagaj kısmına binerek hızlı bir şekilde mahalle sakinlerini sahura uyandıran davulcular, işlerini erkenden bitirdi. Aynı zamanda mahalle muhtarı Mahmut Göksu da davulculara elinden gelen desteği verdi. Hem muhtar hem de mahalle sakinleri bu yöntemden memnun olduklarını dile getirdi.

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