Ramazan boyunca her gün kapı kapı gezip ekmek dağıttı

Sivas'ın Gürün İlçesi Yeni Mahalle Muhtarı Nevzat Aslan, Ramazan boyunca kapı kapı gezip ekmek dağıttı.

Yeni Mahalle Muhtarı Nevzat Aslan örnek davranışı ile takdir topladı. Aslan, belirlediği ihtiyaç sahibi 100 ailenin kapılarına Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmek taşıdı. Aslan, fırından satın aldığı ve hayırseverlerin bağışladığı ekmekleri aracı ile tek tek adreslere giderek teslim ediyor. Ayrıca hayır sever vatandaşların bağışladığı gıda maddelerini de ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.