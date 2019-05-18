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Ramazan davulcusu Müslüm babadan çaldı

Sivas’ta Ramazan davulcusu mahalleliyi Müslüm Gürses’in “ Hangimiz sevmedik” parçası ile uyandırdıSivas’ta Yayhabey mahallesinde bir vatandaş ramazan davulcusundan ilginç bir istekte bulundu.

Sivas'ta Ramazan davulcusu mahalleliyi Müslüm Gürses'in “ Hangimiz sevmedik” parçası ile uyandırdı


Sivas'ta Yayhabey mahallesinde bir vatandaş ramazan davulcusundan ilginç bir istekte bulundu. Ramazan davulcusundan Müslüm Gürses parçası olan “Hangimiz Sevmedik” parçasını çalmasını istedi. Vatandaşın talebini geri çevirmeyen Ramazan davulcusu zurna eşliğinde istek parçayı çaldı. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaş daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

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