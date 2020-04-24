İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan'ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde kimliği bilinmeyen birisi köy bakkalına gidip köylünün tüm veresiye borçlarını ödedi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde kimliği bilinmeyen birisi köy bakkalına gidip köylünün tüm veresiye borçlarını ödedi.


Osmanlı döneminden kalan, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan veresiye borçlarının ödenmesi geleneği son günlerde ülkenin bir çok noktasında görülmeye başlandı. Ramazan ayının ilk gününde kimliğini açıklamayan bir kişi Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyüne giderek köy bakkalındaki köy sakinlerinin tüm borçlarını ödedi. Benzer durum Sivas'ın bir çok köyünde de görüldü.


Konuyla ilgili açıklama yapan köy bakkalı Muhittin Fin, tanımadığı birisinin köylü birisinin yol göstermesi ile bakkalına gelip, veresiye defterinde ki tüm borçları ödediğini söyledi. Bakkala girip borçlarının ödendiğini öğrenen köy sakinleri, kim olduğunu öğrenemedikleri gizemli hayırsevere dua etti. Bakkal sahibi Fin'de tanımadığı bu kişiye teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.