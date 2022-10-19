Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı açılışa hazırlanıyor

Sivas Belediyesi'nin şehirde ulaşımı kolaylaştırmak adına başlattığı projelerden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne (SCÜ) ulaşımı daha kısa, kolay ve konforlu hale getirecek olan bulvarda sürdürülen 2. etap çalışmaları yerinde inceledi.

Projeyi 29 Ekim Cumartesi günü hizmete açmayı planladıklarını ifade eden Başkan Bilgin; “Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımızdaki çalışmalarımız artık son aşamada. Hizmet odaklı eser siyasetimizin bir örneğini daha tamamlamak üzereyiz. Peyzaj düzenlemesiyle, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, nitelikli ağaçları ve aydınlatmasıyla birlikte cidden muhteşem bir bulvarı şehrimize kazandırmış oluyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 29 Ekim'de açmayı planlıyoruz. Bu yolla birlikte yine farklı bölgelerdeki ulaşım projelerimiz de devam ediyor. İnşallah onları da vakti zamanı geldiğinde birer birer milletimizin hizmetine sunacağız. Şehrimizi üniversiteye bağlayacak yeni bir arter olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Artık üniversiteye daha kısa, konforlu ve yeşili bol olan bir yolda seyahat edeceğiz” dedi.