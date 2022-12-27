Rektör Kul: “Temel hedefimiz hep birlikte Sivas'a ve ülkemize güzel hizmetler yapmak”

Dr. Mehmet Kul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte ortak istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, “ Temel hedefimiz hep birlikte Sivas'a ve ülkemize güzel hizmetler yapmak” dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (SBTÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ile birlikte Kampüs alanında ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Ziyaret çerçevesinde Lütfi Abay Yapay Zekâ ve Robotik Laboratuvarı, Aerodinamik ve İtki Laboratuvarı, Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Laboratuvarı, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Laboratuvarı, Manyetik Levitasyon ve Kontrol Laboratuvarı, Kimya Mühendisliği Laboratuvarı, İleri Seramikler Araştırma Laboratuvarı ve Bitki Doku Kültürü Laboratuvarında incelemelerde bulunan STSO heyeti, yürütülen projeler hakkında SBTÜ akademik personelinden bilgi aldı.

“Akademisyenlerimizin kurduğu bu şirketlerin profesyonel desteğe ihtiyacı var”

SBTÜ'nde görev yapan akademisyenlerin kurduğu şirketlerin profesyonel desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Rektör Kul, “ Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte ne gibi projeler geliştirebiliriz düşüncesi ile ortak istişarelerde bulunuyoruz. Temel hedefimiz hep birlikte Sivas'a ve ülkemize güzel hizmetler yapmak. Üniversitemiz güzel bir çıkış yaptı, önemli bir aşamaya geldi. Bizim temel amacımız Üniversitemizi daha iyi noktalara taşımak, şehrimizle, sanayicilerimizle birlikte ortak projeler yürütmek, değer oluşturmak. Üniversitemizdeki akademisyenlerimiz de gerek Ar-Ge gerekse üretim odaklı şirketler kuruyor. Akademisyenlerimizin kurduğu bu şirketlerin profesyonel desteğe ihtiyacı var. TSO yönetimimizi ve İlimizdeki iş insanlarını bu şirketlere destek olmaya hatta ortak olmaya davet ediyoruz. Bizler, Üniversitemizde yürütülen ve yatırım potansiyeli taşıyan projelere ilişkin de siz değerli iş insanlarına bilgi vererek ortak çalışma alanları oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Üniversitemiz kısa sürede önemli oranda yol kat etti”

STSO Başkanı Zeki Özdemir, SBTÜ'nin kısa sürede önemli oranda yol kat ettiğini söyleyerek, “2018 yılında kurulan Üniversitemizi, kısa süre içerisinde işlevsel anlamda başarılı hale getirdiğiniz için sizin nezdinizde tüm SBTÜ ailesine teşekkür ediyoruz. Biz her platformda şehrimizde üniversite ile sanayinin kopuk olduğunu belirterek, üniversite sanayi etkileşiminin önemine dikkat çekmiştik. Fakat bugün görüyoruz ki Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızla beraber çok ileriye dönük çalışmalar yapacak noktada. Üniversitemizde yürütülen ve uygulama aşamasına gelinmiş çalışmaları da görüyoruz. Umuyorum bu çalışmalar zaman içerisinde gelişerek ve çoğalarak devam edecektir. Üniversitelerden beklentimiz işlevselliktir. Biz niceliği değil niteliği baz alıyoruz. Öğrenci sayılarından ziyade yapılan çalışmaların kalitesi ön plana çıkmalı. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı, Üniversite-sanayi iş birliğini önemseyip uygulamaya koymanızdan dolayı, sanayi ile iç içe olmanızdan dolayı şahsınızda tüm SBTÜ ailesine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de hep birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.