Rektör Yıldız: “Protokollerin neticelerini de almaya başladık”

Çevrim içi gerçekleştirilen imza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Alonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İspirli, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (CSBMYO) Müdürü Doç. Dr. Fatma Derya Biçer, Alonet Sivas Operasyon Müdürü Seda Çavuş, CSBMYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yasin Yıldız ve Alonet Birim Yöneticisi Huriye Karadağ katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Rektör Yıldız, “Meslek yüksekokullarımızda 3+1 diye bir sistem getirdik. Bu sistem fakültelerimizde de 7+1 şeklinde. 3+1'de öğrenci 3 dönem teorik dersleri alacak, 1 dönemde de iş yerinde 14 hafta çalışacak. Böylece okulunu bitirdiği zaman iş tecrübesi olan, işi bilen bir kişi olarak mezun olacak. Meslek yüksekokullarının bir amacı da buydu. Ara eleman yetiştirmekti.” ifadesini kullandı.

Rektör Yıldız konuşmasının devamında, “İlçelerimizde 11, merkez yerleşkede 3 tane meslek yüksekokulumuz var. Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun yaptığı birkaç protokol var. Bu protokollerin neticelerini de almaya başladık. Bir firmayla yaptığımız protokol vardı. O firmadan müjdeli bir haber aldık. ‘Hocam öğrenciler mezun olduklarında firmamızda onları çalıştıracağız' dediler. Bizim için mezun ettiğimiz öğrencilerin iş bulabilmesi önemli. Teşekkür ediyorum, inşallah bu tür çalışmaları daha da çoğaltacağız” dedi.