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Rektörden tebessüm ettiren "Bende özledim" klibi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bende Özledim’ klibiyle izleyenlere tebessüm ettirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bende Özledim' klibiyle izleyenlere tebessüm ettirdi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitime 3 haftalık ara verilmişti. Geçtiğimiz gün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar dönemi için yüz yüze eğitimin "sonlandığını" duyurdu. Eğitime uzun bir ara verilmesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. Üniversite yerleşkesinden boş görüntülerin ve Ferdi Tayfur'un ‘Bende Özledim' şarkısının yer aldığı klip öğrenciler ve sosyal medya kullanıcılarını tebessüm ettirdi. Rektör Yıldız paylaşımında, “Değerli öğrencilerimiz, uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde yerleşke sizin yokluğunuzda çok sessiz ve neşesiz. Sizleri ÇOOOK özledik. Umarız bu salgın bir an önce biter ve kavuşuruz. Güzel yerleşkemiz sizlerle cıvıl cıvıldı“ ifadelerine yer verdi.

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