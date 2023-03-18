Rengini kızıllığından alıyordu, çamur deryasına dönüştü

Sivas'ta aralıklarla etkili olan yağışların ardından Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak çamur rengine büründü.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun akarsuyu olmasıyla biliniyor. Kente 4 gündür aralıklarla süren yağmur yağışı ile birlikte Kızılırmak'ın Eğri köprü bölümü adeta çamur aktı. Kızılırmak çevresindeki toprağın suya karışması sonucu çamur rengine bürünen Kızılırmak'ın son hali dron ile görüntülendi.

Sivas'ta yaşayan Osman Asamak, Kızılırmak'ın rengini aldığını ifade ederek, “Burası tarihi Eğri Köprümüz. Uzun zamandır yağmur yağmıyordu. Şuan görüldüğü gibi sularımız akıyor. Kızılırmak rengini almaya başladı. Biraz daha yağmura yağarsa daha güzel olur. Geçen yıla göre su biraz daha iyi. Görünümüyle de güzel bir görüntü oluşuyor” dedi.