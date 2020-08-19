Restorasyona vali incelemesi

Divriği ilçesinde Çaltı çayı üzerinde sarp kayalar arasına bulunan tarihi ‘Kız Köprüsü' restorasyona alınmıştı. Sosyal medyada, Mengücekler döneminde inşa edildiği düşünülen köprünün restorasyonundan paylaşılan bazı fotoğraflar çalışmaların durmasına neden oldu. Köprünün üzerinde iş makinesinin bulunduğu fotoğraflar üzerine, Sivas Valisi Salih Ayhan çalışmaları durdurup konuyla ilgili inceleme başlattı.

Divriği Belediyesinin girişimleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlanan restorasyon çalışmasının yaklaşık 3 ila 6 ay sürmesi planlanıyordu.