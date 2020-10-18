Rıza Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan yada puanlar almak”

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Villarreal maçı hakkında konuşan DG Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum. Hem Avrupa kupasını hem de ligi iyi bir şekilde götürebiliriz. Bizim için şimdi en önemli maç Villarreal maçı. Çok zor bir maç yapacağız. Amacımız Villarreal maçından puan yada puanlar almak" dedi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Villarreal maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenmanda kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. İlk olarak dün deplasmanda oynadıkları ve 3-1 galip geldikleri Kayserispor müsabakasını değerlendiren Çalımbay, "İyi bir maç oynadık. Kayserispor iyi bir takım kurmuş. Maça arayı iyi değerlendirerek başladık. Bütün amacımız Kayserispor karşısında iyi bir skor alarak Avrupa Ligi maçı öncesi moralli bir şekilde Villarreal'a gitmekti. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Hata yaptığımız zamanlar da oldu ama genele baktığımız zaman çok iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon bulduk. Daha farklı şekilde kazanabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. İyi oynayarak kazanmak daha da önemliydi" diye konuştu.

“Bütün amacımız puan ya da puanlarla dönmek”

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynanacak olan mücadeleden puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyleyen Rıza Çalımbay, "Sürekli şekilde maç oynayacağız. Bu bizim için avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Sakatlık olursa sıkıntı yaşayabiliriz. Ben takımıma güveniyorum. Hem Avrupa kupasını hem de ligi iyi bir şekilde götürebiliriz. Bizim için şimdi en önemli maç Villarreal maçı. Çok zor bir maç yapacağız. Takım olarak her şeye hazırız" ifadelerini kullandı.