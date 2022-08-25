Rıza Çalımbay: “Bu maçta çok iyiydik, sadece gol yoktu”

Gol atabilseydik bu maç daha da farklı olabilirdi” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, “Malmö'de oynadığımız ilk maçın 3-1 bitmesi Malmö için avantaj oldu. Biz de tabii ki maçın başında risk ederek başladık. Ama dengeli bir şekilde başladık. Bana göre çok iyi futbol oynadık, gol yine kadar. Ondan önce bütün pozisyonları kovalayamaya çalıştık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Erkenden bir gol atabilseydik. O girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik olay daha farklı olacaktı. Çünkü ben takımımdan memnunum, mükemmel bir mücadele yaptılar. İyi de pozisyonlara girdiler. Maalesef son paslarımıza dikkat edemedik ve bir sürü goller kaçırdık. Bir sıkıntı oluyor bizde, hiçbir şey yokken bir anda gol yiyorsun. Onun dışında bir şey yok. Ben takımımdan memnunum, özellikle golü yiyene kadar. Tabii ki gol yedikten sonra da pozisyonlara girdik. Karşı karşıya kaldık, bomboş kaleye atamadık. Tek sıkıntımız bu maçta çok iyiydik, sadece gol yoktu. Gol atabilseydik bu maç daha da farklı olabilirdi. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Çok disiplinli bir takım. Onun için hata yaptığın zaman bu tür maçlarda kesinlikle affetmezler” diye konuştu.