Rıza Çalımbay: "Güzel bir maç oldu"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün de maçın genelinde iki tarafta kazanmak için onadı. Gerçekten güzel bir maç oldu. Son paslarda maalesef başarılı değildik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çalımbay, “Bu maçtan önce kupa maçı oynamıştık. Daha öncede bir lig maçı oynamıştık. Üç maçın üçü de zor geçti ve 1-0 olarak tamamladılar. Geçen maçı 10 kişi kazanmış olmamıza rağmen bu maçın çok zor olacağını söyledik. Sivasspor olarak belki de Türkiye'de en çok maç yapan takımız. Hiçbir takım lige başlamadan biz hazırlık dönemine başladık. Diğer takımlar hiç maç yapmadan biz resmi maçlar yapmaya başladık. Çok erken sezon açtık. Bu nedenle sakatlıklar ve düşük performanslar olabiliyor, bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bugünde maçın genelinde iki tarafta kazanmak için onadı. Gerçekten güzel bir maç oldu. Son paslarda maalesef başarılı değildik. Kupa finali oynarken böyle oynarsak hiç iyi olmaz. Bizim için sıkıntılı bir süreç olur. Onun için bu oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Hem bireysel olarak he de takım olarak çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki kupa maçı bizim için çok önemli. Taraftarın bize mutlaka destek vermesi gerekiyor. Kupa maçında mutlaka taraftarın gelip destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.