Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Kayserispor galibiyeti sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum çünkü mükemmel mücadele ettiler. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Oynadığımız maç iki takım içinde çok önemli bir maçtı. Maça istediğimiz gibi başlayamadık çünkü Kayseri takımı baskı yaptı. Zaten 15 dakika sonra kendimizi toparladık ve sonrada oynamaya başladık. Her şeyden önce güzel bir lig maçı oldu. Hem Kayserispor hem Sivasspor olsun iyi mücadele şeklide geçti maç. Gelen fırsatları iyi değerlendirdik, ikinci yarı Kayserispor büyük riske girdi. 5 forvetle oynamaya başladılar. İşte o anda eğer aldığımız, kaptığımız topları çok iyi kullanabilseydik belki de maç çok farklı bir şekle bürünecekti. Fakat bir tanesini değerlendirebildik, oda penaltı pozisyonumuzdu" dedi.

"Takımımı tebrik ediyorum"

Çalımbay, galibiyetten dolayı takımını tebrik ettiğini söyleyerek, "Son paslarımızda biraz dikkatli olsaydık maçı daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Takımımı tebrik ediyorum çünkü mükemmel mücadele ettiler. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık. Lig çok uzun, çok maçlar var. Hemen hemen bütün maçların hepsi de çok zor. Kimin kime yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor. Sürekli şekilde de maç oynuyoruz, onun için dikkatli ve temkinli gitmek lazım. Aldığımız galibiyet çok iyi bir galibiyet ama esas ileride bir sürü maçlarımız var. Onları çok iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Takımda eksik ve sakat arkadaşlarımız vardı. Onlarda geldiği zaman alternatifli bir kadromuz olacak ve ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz" ifadesini kullandı.