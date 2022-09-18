Rıza Çalımbay itiraz etti! Sarı kart gördü

Süper Lig'in 7. hafta maçında DG Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, mücadelenin 45+8. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sarı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Maçın ilk devresinde VAR'dan golün iptal kararına sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın ardından Çalımbay'ı teknik heyet sakinleştirdi.