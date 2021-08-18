Rıza Çalımbay: “Kopenhag maçı kıran kırana geçecek”

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Yarın burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, “Kendi sahamızdan iyi bir sonuç alarak Danimarka'ya avantajlı gitmek istiyoruz. Bundan önce oynadığımız maçlarımız vardı. 4 tane maç oynadık, hepsini de çok iyi bir şekilde bitirdik. Hepsi de kolay takımlar değillerdi. Çok zorlandığımız anlar da oldu. Özellikle Dinamo Batumi ile burada oynadığımız maç 120 dakika sürdü. Ondan iki gün sonra bir lig maçı oynadık. Bu lig maçından iki gün sonra da tekrar bu maçı oynayacağız. Bizim bu maçı kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Bizim burada gol yemeden kesinlikle gol atmamız gerekiyor. Bizim maçın neticesi de kesinlikle Danimarka'da belli olur. Onun için bizim burada mutlaka gol atmamız için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yoktur” dedi.

“Takımıma yürekten inanıyorum”

Deneyimli teknik adam Çalımbay, Kopenhag maçının çok zor geçeceğini ifade ederek, “Karşımızdaki takım iyi bir takım. Avrupa kupalarına da sürekli katılan bir takım. Kendi ülkesinde de çok iyi olan bir takım. Hatta geçen günlerde de en iyi oyuncusunu da Galatasaray'a verdi. Bizim çok zorlanacağımız bir maç olacak. Karşımızdaki takım çok disiplinli bir takım. Oyun disiplinini hiç bozmayan kuvvetli ve çok mücadele eden bir takım. Biz de ona göre her türlü tedbirimizi aldık. Ona göre de oynamamız gerekiyor. Biz Kopenhag takımını seyrettik ve seyrettirdik. Analizlerini yaptık. Ona göre de taktiğimizi yapacağız. Kendi düşüncemize göre futbolumuzu oynayacağız. Bizim her zaman her yerde tek düşüncemiz deplasmanda olsun, içeride olsun galibiyet. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bu maçta da hedefimiz aynı şey olacak. Ama zorlu bir maç bizi bekliyor. Bununda farkındayız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Çok iyi şeyler yağacağımıza kesinlikle inanıyorum. Yarınki maç bizim için bir final niteliğindedir. Herkeste bunun farkında. Bunu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz” ifadesini kullandı.

“Takımda yorgunluk var”

Bir mensubunun, “Rakip takımı çok iyi analiz ettiğinizi görüyoruz. Kopenhag takımının öne çıkan özellikleri nedir, buna nasıl bir tedbir alacaksınız?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Kopenhag takımı oyun disiplini çok iyi olan bir takım. İngiliz takımları gibi çok iyi kanatlara ve orta sahaya sahipler. Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakmadan oynamamız gerekiyor. En etkili oldukları yerlerden bir tanesi de hava topları. Ölü toplarda da etkili bir takım. Yani iyi bir takım. Ama biz de iyi bir takımız. Bizim tek şeyimiz takım olarak eksik olmayalım. Bunun dışında hiçbir sorunumuz yok. Ama takımda bir yorgunluk var. Bunu gizlememize gerek yok. Bu yolda biz devam etmek istiyorsak, zaten burayı geçmemiz gerekiyor. Bunun içinde bu karşılaşma kolay değil. Bir turu geçtikten sonra karşına daha güçlüsü geliyor. Bu da bence en güçlülerden bir tanesi. Şu anda da liglerinde iyi durumdalar. Yarın burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak” şeklinde konuştu.