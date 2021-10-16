Rıza Çalımbay: “Neticede puan puandır”

Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, “Karşımızda gerçekten dirençli bir takım vardı. Neticede puan puandır. Ama amacımız tabii ki üç puan kazanmaktı” dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 4. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Hedefimiz üç puan kazanmaktı çünkü bu maç bizim için çok önemliydi. Bir seri başlatmak istiyordum. Ama karşımızda yeni bir sistemle oynayan bir takım vardı. Teknik direktör değişikliğinden dolayı oyuncuların moral ve motivasyonu daha yüksekti. Güzel bir lig maçı oldu. Güzel de bir gol bulduk. Onun devamını getirmeyi düşünüyorduk ama beklemediğimiz goller yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Kazanmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık ama zaman zaman hatalarımız oldu. İkinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun ilk yarıdan daha iyi bir futbol oynadık. Ama karşımızda gerçekten dirençli bir takım vardı. Neticede puan puandır. Ama amacımız tabii ki üç puan kazanmaktı” şeklinde konuştu.