Rıza Çalımbay: “Pozisyonları değerlendiremedik”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimizin altında bir oyun oldu ama yine de pozisyonlar yakaladık ve o pozisyonları değerlendiremedik. Biz değerlendiremediğimiz gibi kalecileri Volkan da çok güzel kurtarışlar yaptı” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, “Bizim açımızdan şanssız başlayan bir maç oldu. Maçın başında gol yememiz iyi olmadı ama gol yiyeceksen maçın başında yiyeceksin, telafi etmek için vaktin daha fazla oluyor. Biraz önce istatistiklere baktık. En çok topu tutan, en çok orta yapan, en çok pozisyona giren bizim takım ama maalesef girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Onların bir kendi kalemize yediğimiz gol var, bir de çok güzel bir şutları var. İstediğimizin biraz altında bir oyun oldu bizim açımızdan ama yine de pozisyonlar yakaladık ve o pozisyonları değerlendiremedik. Biz değerlendiremediğimiz gibi kalecileri Volkan da çok güzel kurtarışlar yaptı. Bu maçın hakkı beraberlik olabilirdi ama golü yiyince biraz daha fazla gücen kazandılar. Oyundan kopmamaya çalıştık ama maalesef istediğimiz neticeyi alamadık bunun için üzgünüz” diye konuştu.