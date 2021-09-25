Rıza Çalımbay: “Takımımız kendini topladı”

Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-0 mağlup eden DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Herkes biraz kendine geldi, kendini toparladı. Maça gerçekten çok iyi başladık, çok iyi oynadık, maçın başından sonuna kadar iyi oynadık” dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Üç gün önce oynadığımız Malatya maçı bizim için gerçekten çok önemliydi. Kendimize gelmemiz açısından o galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Daha önceden hem lig hem de kupa maçları oynadığımız için istediğimiz başarıyı yakalayamamıştık. Malatya'da aldığımız galibiyet bu nedenle bizim için çok önemliydi. Herkes biraz kendine geldi, kendini toparladı. Maça gerçekten çok iyi başladık, çok iyi oynadık, maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama bugün iyi yaptıklarımız daha fazlaydı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Seyircilerimiz de mutlaka buradan iyi bir şekilde ayrılmışlardır. Göze hoş gelen, güzel bir futbol oynadık. Çok iyi ön plana çıkan arkadaşlarımız oydu” diye konuştu.

“Beşiktaş maçı mutlaka zor geçecek”

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları müsabakanın zor geçeceğini belirten Çalımbay, “Lig çok uzun bir maraton, ne olursa olsun aksi şeyler de olsa pes etmeden yola devam etmek gerekiyor. Şu anda da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel bir şey yakaladık, bu istikrarı korumamız gerekiyor. Beşiktaş maçı mutlaka oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi. Bunun için bu maça iyi bir şekilde hazırlanıp, ondan sonraki milli maç arasını, bu ara bizim için çok önemli, hem takımımızın dinlenmesi hem de sakat arkadaşlarımızın dönmesi açısından. Onlar da geldikten sonra geçen sezonki istikrarı yakalamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi”

Bir basın mensubunun, “Beşiktaş'ta çok sayıda eksik var, bununla ilgili neler düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Rıza Çalımbay, “Beşiktaş bir kere çok büyük bir takım. Orada eksik olmaz. Mutlaka diğer oyuncular da oynayanlar kadar iyi oyuncular. Bu sene baktığımızda bana göre en iyi kadro, çok iyi bir kadroya sahip Beşiktaş. Eğer aksilikler yaşamazsa hem Avrupa kupasında hem de ligde çok iddialı olur. İyi bir kadroları var. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç” yanıtını verdi.