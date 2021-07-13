Rıza Çalımbay ve Hakan Arslan, Binali Yıldırım ile telefonda görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takım kaptanlarında Hakan Arslan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çalımbay ve Arslan, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında yapacakları uçak yolculuğu için verdiği destekten dolayı Yıldırım'a teşekkür etti ve kendi sahalarında oynayacakları ilk Avrupa maçına Yıldırım'ı davet etti.

Yıldırım, Sivasspor'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlar için başarılar dileyerek, takımın durumu hakkında da Çalımbay'dan bilgiler aldı.