Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş şanssızlığı!

Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 36 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 36 resmi maçın sadece 7'sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 20 galibiyet elde ederken, 9 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay'ın 37. randevusu

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş'a karşı 37. randevusuna çıkacak. 50 puanla 8. sırada yer alan Sivasspor, 71 puanla lider konumda olan Beşiktaş'ı mağlup edip, son haftalardaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.