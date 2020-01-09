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Rize Valisi Kemal Çeber'in acı günü

Rize’de vefat eden Rize Valisi Kemal Çeber’in babası Bekir Çeber Tokat’ın Turhal ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Rize'de vefat eden Rize Valisi Kemal Çeber'in babası Bekir Çeber Tokat'ın Turhal ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Rize Valisi Kemal Çeber'in Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akciğer rahatsızlığından tedavi gören babası Bekir Çeber (74) geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Çeber için bugün Tokat'ın Turhal ilçesinde ikindi namazının ardından Asri Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman kıldırdı. Cenazene İçişleri Bakan Yardımcı Muhterem İnce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Tokat Valisi Ozan Balcı, çevre illerin valileri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Çeber, asri mezarlıkta toprağa verildi.

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