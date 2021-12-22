Rizespor'da Alper Potuk kırmızı kart gördü!

Ç Rizespor'un futbolcusu Alper Potuk, DG Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Potuk, 19. haftada oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Rizespor karşılaşmasının 53. dakikasında Rize temsilcisinin futbolcusu Alper Potuk, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Potuk oyun dışı kaldı.

Alper Potuk, ligin 19. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında görev alamayacak.