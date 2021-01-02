Rodallega'nın sağlık durumu iyi olduğu açıklandı

Sivasspor maçında Appindangoye ile çarpışarak kaşında açılma olan ve hastaneye kaldırılan Hugo Rodallega'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor ile Denizlispor 2-2 berabere kaldı. Maçın 67. dakikasında Denizlispor'un futbolcusu Hugo Rodallega, Sivassporlu Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemeyerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre deneyimli futbolcunun Rodallega'nın kaşının açıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamada ise, “Futbolcunun kaşı açılmış durumda. Şu an tomografide genel durumu iyi. Futbolcunun bilinci açık olup kaşına sütür atılacaktır. Tomografi sonucuna göre futbolcu taburcu olacak” denildi.