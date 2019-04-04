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Romanyalı Dumitrana, Müslüman oldu

Sivas’ta yaşayan Romanya Uyruklu Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı.

Sivas'ta yaşayan Romanya Uyruklu Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı.


Uzun yıllardır önce Sivas'ta yaşamaya başlayan Constantin Dumitrana, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Müftülük makamında İl Müftü Vekili Dr. Halil Taşpınar tarafından yapılan ihtida merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dumitrana'ya, Müftü Vekili Taşpınar tarafından İslam'ın esasları anlatıldı. Daha sonra kelime-i şehadet getiren 39 yaşındaki Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı.


Constantin Dumitrana şehadet getirişine ise müftü yardımcıları ve akrabaları şahitlik etti.


Şehadet getirmesinin ardından konuşan Constantin Dumitrana, “Rabbimin huzurunda ve şahitlerin önünde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim. Çok mutluyum” dedi.

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