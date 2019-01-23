RTE Bulvarında köprüler tamam

Sivas'ta yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı projesi kapsamında yer alan köprülerin inşası tamamlandı.

Sivas'ta, yeni bulvarlar, köprülü kavşaklar, alt geçitler ve tünel projesi ile Sivas'ta ki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan Sivas Belediyesi, devam eden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki köprü inşasını tamamladı. Asfaltı, aydınlatma unsurları ve korkulukları tamamlanan köprü, gidiş-geliş ayrı olacak şekilde tasarlandı. Projede hafif raylı sistem için de yer ayrıldı.

Yenişehir kavşaktan başlayarak Cumhuriyet Üniversitesindeki İsmet Yılmaz Bulvarı'na bağlanacak olan bulvar, 3 gidiş-3 geliş şeklinde 6 şeritten oluşacak. Tamamlandığı zaman şehrin en geniş bulvarı olacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde köprünün dışında bir de köprülü kavşak projesi yer alıyor.

Bulvar tamamlandığında Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir arasında ki mesafeyi kısaltacağı gibi Kızılırmak kıyısına da daha rahat ulaşılmasını sağlayacak. Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, Kış aylarının gelmesiyle birlikte ara verilen asfaltlama çalışmalarına bahar aylarından itibaren hız verileceği belirtildi.