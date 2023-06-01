İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağanak sele neden oldu, ev ve ahırları su bastı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. Şarkışla ilçesine yaklaşık 30 kilometre olan Samankaya köyünün ortasından geçen Kanak Deresi taştı. Derenin taşmasıyla oluşan sel sonrası bazı evler ve ahırları su bastı, tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü. Sel anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.