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Sağanak yağış ekili arazileri sular altında bıraktı

Sivas’ta sağanak yağışın neden olduğu selin etkisiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Sivas'ta sağanak yağışın neden olduğu selin etkisiyle tarım arazileri sular altında kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sağanak sonucunda Gürün'ün Sularbaşı köyünde kale deresinin taşması sonucunda sel meydana geldi. Selde Sazcağızsuyu ve Suçatı bölgelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Sel sonucunda can kaybı yaşanmazken, tarım arazileri zarar gördü.

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