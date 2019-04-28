Sağırlar Süper Ligi şampiyonu belli oldu

Sivas'ta gerçekleştirilen Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu Play-Off final maçı Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı arasında oynandı. İki takım arasında oynanan müsabakada Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Sağırlar Futbol Süper Ligi Play-Off müsabakaları 26 - 28 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta oynandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çim sahasında oynan maçlarda finale ise Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı kaldı. Finale kalan iki takım arasında oynanan müsabakada Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı sahadan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyon olan Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı büyük sevinç yaşadı.

Maç sonu açıklama yapan Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı ve Teknik Sorumlusu Soner Aslan, “Çocuklar yürekten mücadele ettiler. Her şey için çok çalıştılar. Kupayı almak için çocuklar hevesliydi. Kupayı alarak çok mutlu olduk" dedi.

Play Off serisinde Torbalı İşitme Engelliler Futbol takımı 3'üncü olurken, Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ise 4'üncü oldu.

Maç sonu ise Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi Play-Off müsabakalarında ilk 3'e giren Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı, Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Torbalı İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncularına madalya takdimi yapıldı. Play-Off serisinde Torbalı İşitme Engelliler Futbol takımı 3'üncü olurken, Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ise 4'üncü oldu. Şampiyon olan Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımımın şampiyonluk sevinci ise dikkatlerden kaçmadı.