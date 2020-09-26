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Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sağlık ekipleri, yardımına gittikleri kişilerin saldırısına uğradı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağlık ekipleri, yardımına gittikleri kişilerin saldırısına uğradı.


Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Sivas'ın Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada yaralılar olduğu ihbarını alan 112 ekipleri, polis ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Yaralı taraftar içerisinde Ö.C., B.E. ve R.Ö. isimli sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulansa saldırdı. Ambulansa hasar veren saldırganlar sağlık çalışanlarına tehdit ve hakarette bulundu. Sağlık personeli polis memurlarının yardımı ile olay bölgesinden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan sağlıkçılar saldırganlardan şikayetçi oldu.

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